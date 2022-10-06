Жители Грузии рассказали, как местные относятся к приезжим россиянам

С 21 сентября, когда в РФ была объявлена частичная мобилизация, поток приезжающих в Грузию россиян возрос. Об этом ранее сообщали в местном МВД. Сейчас, по данным ведомства, ситуация стабилизировалась. Тем не менее жители Грузии отмечают, что жизнь в стране изменилась. Рассказываем, на что они жалуются, а также как относятся к приезжим.



Дорожает недвижимость

Фото: AP Photo/Shakh Aivazov

Экскурсовод Анна живет в Тбилиси уже 10 лет. В беседе с Москвой 24 девушка рассказала, что с зимы цены на недвижимость существенно выросли.

"Как продажа квартир подорожала на 20%, так и аренда в некоторых моментах в три, а иногда и в пять раз. Это весьма существенно для Грузии, как страны не очень богатой. Большое количество людей, которые ранее снимали недвижимость, выгнали, чтобы поднять цены и заселить новых жильцов. Вот такая несправедливость", – подчеркнула она.





Анна жительница Грузии Очень подорожали частные садики, развивающие кружки для детей, школы, а также няни – это моя боль. Если раньше няни хотели пять долларов за час, то сейчас цена стала космической, иногда это 50 долларов в день. Это очень дорого, даже неоправданно.

Еще одна актуальная проблема – заторы и столпотворения на улицах, отмечает Анна.

"Передвигаться становится просто невыносимо. В Старом городе Тбилиси узкие улочки, одностороннее движение, заезд и выезд в город стал очень долгим", – объяснила девушка.

В целом для страны приток эмигрантов – тенденция положительная, потому что вместе с ними дополнительные деньги попадают в государственный бюджет, считает Анна. Однако в обществе становится больше негатива.





Анна жительница Грузии Все начинают быть раздраженными, невозможно проехать. Многие как зарабатывали копейки, так и зарабатывают, а цены на продукты поднимаются.

"У людей возникает страх по политическим соображениям, что русских скоро станет больше, чем грузин", – объясняет девушка.



Стало больше людей

Риелтор Елизавета из Тбилиси в интервью с Москвой 24 подтвердила рост цен на недвижимость в этом году. "Если прошлым летом можно было за 400 долларов снять квартиру, то сейчас это 1 200 минималка, даже на окраинах", – рассказала она.





Елизавета жительница Грузии Стало больше людей, много заторов, на тротуарах приходится идти друг за другом. В заведениях, в которых раньше не нужна была бронь, сейчас только по брони. При этом государство не принимает никаких мер поддержки или регулирования.

Елизавета отметила, что негатив со стороны местных жителей в отношении приезжих возникает все чаще.

"Многие грузинские студенты не смогли поступить в университеты в крупных городах страны, потому что им негде жить. 90% грузин даже за 500 долларов не могут позволить себе жилье, а сейчас ценник за 1 200 долларов, поэтому большинство не поступило, им не очень это нравится", – поделилась она.

По словам Елизаветы, негативным настроениям чаще всего подвержена молодежь. "Люди, которым за 40, любят нас и уважительно относятся. Лично я к себе никакого негатива не испытывала", – заключила она.



Вторая волна миграции

Фотограф Наталья приехала в Грузию в 2019 году. В разговоре с Москвой 24 девушка отметила, что за этот год все изменилось уже несколько раз.





Наталья жительница Грузии Ситуация с недвижимостью резко поменялась в марте 2022 года, когда приехало много людей из России, Украины, Беларуси. Вторая волна миграции идет сейчас. Хорошую однокомнатную и двухкомнатную квартиру можно снять не ниже 800 долларов.

По словам Натальи, цены на продукты также подскочили.

"К примеру, хороший кофе навынос стоит 7–10 лари, это около 150–220 рублей. Ужин в ресторане – 60–80 лари, что примерно 1 300–1 700 рублей из расчета на человека. Есть, конечно, фастфуд и хинкали, а также масс-маркеты, если что-то нужно прикупить из одежды. В целом жить можно, если повезет с жильем и если работать удаленно", – рассказала Наталья.

С антироссийскими настроениями девушка не сталкивалась. "Лично меня и моих друзей не касалось, если вести себя уважительно и соблюдать правила, законы и обычаи страны, то все будет хорошо", – заключила Наталья.



В Батуми все спокойно?

Риелтор из Батуми Лилия рассказала Москве 24, что рост цен на недвижимость в городе произошел в первую волну эмиграции – весной. Осенью стоимость осталась на таком же уровне, никаких резких скачков не наблюдается.





Лилия жительница Грузии Услуги такси тоже поднимались очень сильно летом. Но это связано с туристическим сезоном. Сейчас цены стали прежними. На улицах города стало больше людей, особенно это заметно осенью. Количество машин заметно прибавилось. Напряженность на дорогах еще присутствует, но не такая, как летом.

Но есть и положительный момент, отметила она. "Приезжие открывают новые интересные места. Открылись новые кафе, рестораны, развлекательные центры для детей. Так что город развивается. И это не только за счет приезжих из России. Тут в принципе мультикультурный город", – рассказала Лилия.

Негативных настроений в сторону приезжих девушка не замечала. Более того, люди в Батуми очень открыты и доброжелательны к эмигрантам, заключила Лилия.