Более 180 повесток вручили подлежащим мобилизации на российско-грузинской границе

Фото: РИА Новости/Ольга Смольская
Заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев рассказал о процедуре раздачи повесток на границе России и Грузии. Об этом сообщает ТАСС.
"Более 180 повесток вручено на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию", – заявил представитель военкомата.
В настоящий момент в районе контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс" работает оперативная группа по призыву, в том числе представители военкомата и органы представительной власти.
В конце сентября стало известно о том, что на КПП планируется развернуть мобилизационный пункт. В МВД тогда сообщили, что совещание по этому вопросу посетили глава регионального управления ведомства, начальник Госавтоинспекции, руководители пограничного управления ФСБ РФ по региону и Северо-Осетинской таможни.
Как рассказали в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, оперативная группа проверяет, являются ли выезжающие военнообязанными и подлежат ли призыву.
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