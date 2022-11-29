В Госдуме рассказали, что ждет бежавших от мобилизации россиян по возвращении на родину

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Уехавшие из России граждане могут спокойно вернуться домой, поскольку остаются гражданами страны, сообщил НТВ глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

При этом он считает, что такие люди рискуют столкнуться с общественным порицанием. Также депутат не исключил, что в случае новой волны мобилизации их могут забрать в армию, если они подпадут под необходимые критерии.

На вопрос, коснется ли возможная повторная мобилизация в первую очередь таких граждан, Калашников ответил отрицательно. Он подчеркнул, что нет никакой статистики, кто и куда уехал. По его словам, ее никто не вел. Кроме того, границы открыты до сих пор.

"Уехавшие люди остались гражданами России. В этом смысле никто не поражал их в правах: они такие же граждане РФ, как вы и я. Никаких дополнительных законодательных актов на это счет принято не было. Может быть, к сожалению. В то же время моральное осуждение со стороны общества существует. Только этого им стоит бояться", – сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что никто не ставил барьеров для возвращения покинувших страну россиян.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. При этом, считает сенатор, такие рестрикции должны прежде всего касаться тех предпринимателей, которые получили свои активы в результате приватизации.



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