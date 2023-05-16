Правительство РФ продолжит создавать условия, чтобы россияне оставались работать в РФ

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Правительство РФ продолжит работу по совершенствованию миграционной политики и создаст условия для того, чтобы граждане России оставались работать в стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Мишустин, выступая на стратегической сессии по вопросам миграции, отметил, что правительство определило новые подходы в сфере миграции, которые будут учитывать внешнеполитические, экономические и социальные изменения, а также новые вызовы и риски.

Он добавил, что на данный момент завершается разработка мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2023–2025 годы и проекта федерального закона, который регулирует условия въезда, выезда и пребывания в РФ иностранцев.

Концепция была утверждена Владимиром Путиным, подчеркнул премьер-министр.

Правительство планирует перенести в электронный формат все административные процедуры, которые касаются миграции, а также сделать более понятным для всех граждан оформление вида на жительство и получение разрешения на работу.

"Увеличение притока в российскую экономику зарубежных специалистов – одна из приоритетных задач, поставленных президентом", – напомнил Мишустин.

Он отметил важность комплексной оценки того, в каких регионах и отраслях могут быть востребованы такие специалисты и какими навыками они должны обладать для будущего устройства на работу.

Помимо этого, правительство продолжит работать над условиями для мотивации российских специалистов, чтобы они оставались работать на территории страны, подчеркнул премьер-министр.

"Мы должны сформировать условия, чтобы молодые или опытные специалисты могли у себя в регионе находить работу. Ту, которая гарантировала бы им стабильный доход, социальную защиту, достойный уровень жизни", – подчеркнул Мишустин.

Ранее Путин поручил российскому правительству принять меры, которые могли бы повлиять на снижение оттока граждан РФ за рубеж. Он подписал соответствующий указ. Отмечается, что в 2022 году была зафиксирована повышенная миграция россиян из страны.

