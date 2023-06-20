Песков не смог подтвердить информацию о воссоздании погранвойск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть информацию о решении воссоздать в России пограничные войска в качестве самостоятельного ведомства (сегодня их функции находятся в ведении ФСБ).

О якобы принятом властями РФ решении воссоздать погранвойска накануне в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Комментируя это известие, парламентарий заметил, что войсковой способ охраны границы сегодня крайне актуален.

"Мне неизвестно о принятии каких-либо решений здесь, не могу, к сожалению, это подтвердить", – сказал представитель Кремля.

Между тем ранее Владимир Путин допустил создание "санитарной зоны" на территории Украины, которая бы защитила приграничные регионы РФ от обстрелов. По словам Пескова, если такую зону создадут, то ее размер будет зависеть от дальнобойности вооружений ВСУ.



Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине при продолжении обстрелов России