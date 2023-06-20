ГД приняла закон о штрафах и аресте за нарушение режима военного положения

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект о штрафах и административном аресте за нарушение режима военного положения. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

Так, за действия, нарушающие установленные законом нормы военного положения, если те не имеют признаков уголовного преступления, гражданам будет грозить до 1 тысячи рублей или арест на срок до 30 суток, а для должностных лиц – штраф до 2 тысяч рублей или арест на тот же срок. Если правонарушение совершено с использованием автомобиля, то предусматривается возможность его конфискации.

Также принятый законопроект предусматривает возможность задержания транспортного средства до оплаты штрафа, если на нем без маршрутной карты осуществлялись перевозки пассажиров. Размер штрафа при этом может составлять от 5 тысяч рублей (для физлиц) до 300 тысяч рублей (для юрлиц).

Данная инициатива была внесена в Госдуму в октябре 2021 года государственным собранием Башкирии. Она вводит в Кодекс РФ об административных нарушениях новую статью о нарушении режима военного положения.

20 июня Госдума также приняла закон, который разрешает судимым и ограниченно годным к военной службе гражданам заключать контракт с ВС РФ во время мобилизации или в период военного положения. Исключение составят только те, кто был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также шпионаж, захват заложников и экстремистские преступления.

