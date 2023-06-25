Росавтодор заявил о снятии всех ограничений на трассах

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Все введенные ранее ограничения на трассах сняты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

"Ограничения сняты", – сообщили в дорожном агентстве на соответствующий запрос.

Ранее в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о частичном перекрытии трасс "Дон", "Урал" и "Крым" в Подмосковье.

Вскоре после этого временно ограничили автобусные рейсы Липецкой области с Москвой и Тулой, а также было отменено автобусное сообщение с Воронежской областью.

Кроме того, вечером 24 июня движение автомобильного транспорта решили ограничить в Калужской области на границе с другими регионами.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

Власти Липецкой области начинают отменять введенные ограничения