Колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону – губернатор

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Глава региона выразил благодарность всем, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения как в самом Ростове-на-Дону, так и во всей области.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено