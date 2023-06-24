Движение транспорта в Калужской области на границе с другими регионами ограничили

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Движение автомобильного транспорта решили ограничить в Калужской области на границе с другими регионами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что движение ограничили на территориях рядом с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. По словам главы региона, жителям стоит воздержаться от поездок на личном транспорте по данным дорогам.

До этого стало известно, что автобусные рейсы Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили. Также было отменено автобусное сообщение с Воронежской областью.

Ранее в Подмосковье частично перекрыли трассы "Дон", "Урал" и "Крым". Движение ограничили на мостах через реку Оку.

Также 24 июня временно приостановили движение по Москве-реке. По информации ФГБУ Канала имени Москвы, работа причалов также ограничена.

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