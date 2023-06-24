Движение судов по Москве-реке временно приостановлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по Москве-реке временно приостановлено, сообщается в официальном телеграм-канале Дептранса столицы.

Отмечается, что по информации ФГБУ Канала имени Москвы, работа причалов также ограничена.

Ранее сообщалось, что аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают штатно на фоне введения режима контртеррористической операции в Москве и Московской области. Авиаузлы обслуживают все рейсы согласно расписанию.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области впервые был введен режим контртеррористической операции.

До этого Сергей Собянин заявил, что в связи с поступающей информацией в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.