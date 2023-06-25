Кадыров призвал бойцов ЧВК "Вагнер" в дальнейшем быть трезвыми в своих решениях

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшую попытку вооруженного мятежа, заявил, что некоторые люди ради личных амбиций и выгоды могут наплевать на привязанность и любовь к родине.

"Я разговаривал с (основателем ЧВК "Вагнер" Евгением. – Прим.ред.) Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у основателя ЧВК затаенную обиду. Она достигла пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили дочери Пригожина желаемый земельный участок, добавил Кадыров.

Глава Чечни призвал всех бойцов ЧВК в дальнейшем быть трезвыми в своих решениях, а также думать о будущем страны.

"Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится. Крайней мерой было бы жесткое подавление и уничтожение любого, кто посягнет на целостность Российской Федерации", – заключил Кадыров.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают территорию у штаба ЮВО