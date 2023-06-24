В Кремле рассказали, почему Лукашенко вел переговоры с Пригожиным

Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время разговора с Владимиром Путиным выступил с инициативой стать посредником в ситуации с ЧВК "Вагнер", поскольку давно знает основателя Евгения Пригожина.

"Два президента, действительно, условились, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", – сказал Песков.

Представитель Кремля назвал 24 июня тяжелым днем, полным трагических событий.

"Вы знаете, что в итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без дальнейшего повышения уровня напряженности", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента также заявил, что России высоко ценит и признательны Лукашенко за посреднические усилия.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял предложение белорусского президента о дальнейших шагах по деэскалации напряжения. В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

Ситуация обострилась 23 июня, когда Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. В Минобороны РФ опровергли информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

После переговоров и заявления Пригожина о возвращении в лагеря в Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он сам уедет в Белоруссию, а бойцы "Вагнера", которые не участвовали в мятеже, подпишут контракты с Минобороны.