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Сеул и Киев договорились о расширении сотрудничества при восстановлении Украины. Об этом заявил президента Южной Кореи Юн Сок Ель в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы договорились расширить сотрудничество между компаниями и правительствами ради восстановления Украины", – передает ТАСС слова президента Южной Кореи.

По его словам, страны договорились о совместной работе над "украинской инициативы мира и солидарности", включающей южнокорейскую гуманитарную помощь, поддержку в сфере безопасности и взаимодействие при восстановлении Украины.

Юн Сок Ель заявил о договоре с Зеленским насчет скорейшего предоставления предметов гуманитарной помощи, которые необходимых украинцам. Лидер Южной Кореи указал, что в 2022 году гумпомощь оценивалась в 100 миллионов долларов. В 2023 году государство планирует оказать помощь на 150 миллионов долларов.

Глава южнокорейского государства затронул вопрос финансовой помощи. Он заявил, что для стабилизации ситуации на Украине будет оказана финансовая помощь в сотрудничестве со Всемирным банком.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что фонд помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, который ЕС готовит на период с 2024 по 2027 год, почти на две трети будет состоять из кредитов.

Объем помощи ЕС в пересчете на год составит 12,5 миллиарда евро. Это в 1,5 раза меньше, чем программа 2023 года, которая составляет 18 миллиардов евро.

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