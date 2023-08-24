Норвегия передаст Украине истребители F-16 – СМИ

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Норвежские власти приняли решение передать Украине истребители F-16. Об этом сообщил местный телеканал TV2 со ссылкой на источники.

"Несколько независимых источников подтвердили телеканалу TV 2, что Норвегия решила передать Украине F-16", – заявили в эфире.

Телеканал подчеркнул, что Норвегия станет третьей страной, входящей в состав НАТО, которая передаст украинской стороне боевые самолеты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Нидерланды поставят Украине 42 американских истребителя четвертого поколения F-16 после обучения инженеров и пилотов. В дальнейшем поставки самолетов будут увеличены, подчеркнул он.

Позже МИД Великобритании заявлял, что Дания в сотрудничестве с США и другими партнерами направит Украине истребители, когда для этого будут соблюдены необходимые условия.

18 августа Белый дом одобрил передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов, однако Украина получит оружие после завершения подготовки ее летчиков. На следующий день глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о начале обучения пилотов Вооруженных сил Украины на истребителях F-16.



Пентагон выдвинул Украине ряд условий для согласия на передачу F-16