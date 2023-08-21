Медведев призвал Европу "не заиграться в самолетики" в связи с решением по F-16

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал европейцам "не заиграться в самолетики", комментируя заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о решении Берлина поставлять Украине самолеты F-16.

"Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал ее последним днем…" – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о начале обучения пилотов Вооруженных сил Украины на истребителях F-16.

До этого сообщалось, что киевский режим получит американские истребители F-16 после завершения подготовки пилотов. По словам советника главы Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана, переучивают украинских летчиков Дания и Нидерланды.



Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ