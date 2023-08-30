КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: depositphotos/creisinger

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Там не уточнили дальность, высоту и скорость полета снаряда.

Ранее в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК) официально сообщили, что вторая попытка КНДР по запуску разведывательного спутника завершилась неудачей. При этом полет первой и второй ступеней новой ракеты-носителя прошел нормально.

В ЦТАК добавили, что третью попытку по запуску первого военного разведывательного спутника страна намерена предпринять в октябре.

В конце мая государство провело запуск военного разведывательного спутника "Манниген-1". Отмечалось, что на этапе старта двигателя второй ступени появилась проблема.