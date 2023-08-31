В КНДР провели учения с имитацией ядерных ударов по Южной Корее

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КНДР в ночь на 31 августа провела военные учения по нанесению ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что в рамках учений с территории аэропорта Пхеньяна запустили две тактические баллистические ракеты. Они пролетели в северо-восточном направлении, после чего взорвались в воздухе над условными целями, успешно поразив их.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует ввести новые ограничения в отношении России и КНДР из-за якобы сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере.

До этого КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Дальность, высота и скорость полета снаряда не уточнялась.