Боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно улучшать – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков – повышать, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время посещения завода "Прогресс". Об этом сообщает ТАСС.

Российский министр находится в Приморском крае с рабочим визитом. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа.

Затем направился на завод "Прогресс", выпускающий боевые вертолеты Ка-52М. Шойгу осмотрел цеха и провел совещание с руководством завода.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел российские авиационные заводы во время посещения Комсомольска-на-Амуре. Ким Чен Ын ознакомился с работой инженерного центра и производственных цехов авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, а также площадки производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Инженеры продемонстрировали гостям цифровые технологии, которые применяются при создании современных самолетов. Кроме того, Ким Чен Ын осмотрел агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57.

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