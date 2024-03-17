17 марта, 11:11Безопасность
Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ огневые точки для уничтожения БПЛА
Фото: Министерство обороны РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился повысить живучесть кораблей и защищенность объектов инфраструктуры Черноморского флота, а на кораблях установить точки для уничтожения беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного министерства.
Шойгу, находясь на командном пункте ЧФ, заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке. Глава ведомства поручил проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению атак противника.
"Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы", – сказал министр.
Он также распорядился установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников.
Глава ведомства в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проверил ход строительства военного госпиталя в Севастополе. Работы по возведению развернуты на площади 8,5 гектара.
Как доложил Шойгу замминистра обороны РФ Тимур Иванов, специалисты строят "с нуля" свыше 20 зданий и сооружений. В частности, указал он, там возводят современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станцию переливания крови, а также кислородную станцию.
Иванов добавил, что медицинский комплекс введут в эксплуатацию уже в 2024 году. Объект будет оснащен современным оборудованием и медицинской техникой, заключил замглавы министерства обороны.
Накануне стало известно, что Шойгу организовал собрание в штабе Объединенной группировки войск. В ходе совещания министру доложили информацию по текущей обстановке на операционных направлениях в зоне СВО, характеру действий украинской армии и выполнению задач ВС РФ.
Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении
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