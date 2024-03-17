Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ огневые точки для уничтожения БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился повысить живучесть кораблей и защищенность объектов инфраструктуры Черноморского флота, а на кораблях установить точки для уничтожения беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного министерства.

Шойгу, находясь на командном пункте ЧФ, заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке. Глава ведомства поручил проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению атак противника.

"Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы", – сказал министр.

Он также распорядился установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников.

Глава ведомства в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проверил ход строительства военного госпиталя в Севастополе. Работы по возведению развернуты на площади 8,5 гектара.

Как доложил Шойгу замминистра обороны РФ Тимур Иванов, специалисты строят "с нуля" свыше 20 зданий и сооружений. В частности, указал он, там возводят современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станцию переливания крови, а также кислородную станцию.

Иванов добавил, что медицинский комплекс введут в эксплуатацию уже в 2024 году. Объект будет оснащен современным оборудованием и медицинской техникой, заключил замглавы министерства обороны.

Накануне стало известно, что Шойгу организовал собрание в штабе Объединенной группировки войск. В ходе совещания министру доложили информацию по текущей обстановке на операционных направлениях в зоне СВО, характеру действий украинской армии и выполнению задач ВС РФ.

Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении