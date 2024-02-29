29 февраля, 14:30Безопасность
Путин заявил, что в войска поставили ракеты "Сармат"
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат" поставлены в войска, РФ скоро продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве. Об этом Владимир Путин сообщил во время оглашения послания Федеральному собранию.
Также в зоне СВО успешно применяется гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал", там его используют для поражения "особо важных целей", рассказал президент.
Путин добавил, что в настоящий момент завершаются испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".
"Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики", – сказал президент.
Лидер РФ в ходе выступления заявил, что представители российского бизнеса за последние два года собрали и направили миллиарды рублей волонтерам и благотворительным фондам, помогающим военнослужащим России в зоне СВО.
Путин отмечал, что не Россия начала войну в Донбассе, но сделает все, чтобы ее закончить. Российские военные уверенно наступают и освобождают новые территории в ходе СВО, говорил он.
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