Еще два беспилотника ВСУ были уничтожены над Брянской областью

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Средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

По его словам, при воздушной атаке ВСУ никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ночью силы ПВО уже уничтожили один украинский беспилотник в Брянской области. Обошлось также без пострадавших и разрушений.

Кроме того, российские силы в Севастополе сбили два вражеских дрона над акваторией моря. Местных жителей призвали соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.