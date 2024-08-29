Силы ПВО уничтожили беспилотник в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал глава области в своем телеграм-канале.

Два беспилотника были сбиты ранее в Кировской области. Еще три дрона упали на территорию комбината "Зенит" в городе Котельниче. Упавшие вражеские БПЛА загорелись, но были оперативно потушены.

Еще одной атаке беспилотников подверглась Ростовская область, где произошло возгорание на топливном складе в Каменском районе. Вместе с тем, по данным местных властей, пострадавших нет.