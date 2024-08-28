Пять БПЛА уничтожены в Котельниче Кировской области

Фото: телеграм-канал Baza

Два беспилотника сбиты, а еще три упали на территорию комбината "Зенит" в городе Котельниче Кировской области, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Упавшие вражеские дроны загорелись, но были оперативно потушены. В результате предприятие не получило повреждений, также не было допущено нарушения его деятельности, подчеркнул Соколов.

"На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло", – написал он в своем телеграм-канале.

БПЛА противника атаковали емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче утром 28 августа. В результате жертв удалось избежать. На место инцидента тогда выехал глава города и профильные службы. Ситуация, по словам Соколова, находится под контролем.

