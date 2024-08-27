Три человека пострадали при атаке ВСУ на брянское село

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Три человека получили различные ранения в результате атаки украинских БПЛА на село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

После атаки первого дрона ВСУ и сброса взрывного устройства загорелся один из местных жилых домов. Была угроза распространения огня на соседние здания.

На место прибыли глава района Александр Подольный и пожарные подразделения. Во время их работы украинские силы повторно атаковали населенный пункт, в результате чего пострадали один из огнеборцев, водитель и Подольный.

Их доставили в местную больницу, где врачи оказали им необходимую медпомощь. Пожар спустя некоторое время полностью потушили, не допустив распространения огня.

Ранее ребенок погиб при атаке украинского дрона по гражданскому автомобилю в Запорожской области. В момент атаки машина приближалась к городу Пологи. В салоне находилась семья из пяти человек. Все пассажиры получили ранения разной степени тяжести.

В ночь на 27 августа дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.