Власти Саратовской области опровергли сообщения о заходе украинской ДРГ в регион

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Информация о заходе на территорию Саратовской области украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Пугачевского района Алексей Янин в своем телеграм-канале.

По его словам, данный фейк распространяется источниками, связанными с иностранными государствами.

"Просим сохранять спокойствие и здравый смысл и не распространять дальше недостоверную информацию!" – обратился Янин к местным жителям.

Аналогичные сообщения появились в соцсетях и других глав районов Саратовской области.

Утром 26 августа средства ПВО ликвидировали несколько БПЛА в Саратовской области, однако обломки беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

При воздушной атаке в Саратове пострадали четыре человека. Одну женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, еще троим пострадавшим оказали помощь на месте.

Частичные повреждения в областном центре получил жилой комплекс на Предмостовой площади. В Энгельсе в результате атаки дронов был поврежден многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет.