27 августа, 23:33Политика
Власти Саратовской области опровергли сообщения о заходе украинской ДРГ в регион
Фото: 123RF/zabelin
Информация о заходе на территорию Саратовской области украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Пугачевского района Алексей Янин в своем телеграм-канале.
По его словам, данный фейк распространяется источниками, связанными с иностранными государствами.
"Просим сохранять спокойствие и здравый смысл и не распространять дальше недостоверную информацию!" – обратился Янин к местным жителям.
Аналогичные сообщения появились в соцсетях и других глав районов Саратовской области.
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Частичные повреждения в областном центре получил жилой комплекс на Предмостовой площади. В Энгельсе в результате атаки дронов был поврежден многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет.
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