Средства ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, работают системы ПВО. Предварительно, уже было сбито два беспилотника над акваторией моря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что все городские службы были приведены в состояние боевой готовности. Глава Севастополя также призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

"По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", – заключил Развожаев.

Этой ночью украинский беспилотник самолетного типа также был уничтожен над Брянской областью. По информации местных властей, в результате произошедшего никто не пострадал.

28 августа три беспилотника упали на территорию комбината "Зенит" в городе Котельниче Кировской области. Упавшие БПЛА загорелись, но были оперативно потушены.