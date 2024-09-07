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07 сентября, 07:07

Политика

Песков заявил, что РФ хватит сил и средств, чтобы выдавить противника из Курской области

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России хватит сил и средств, чтобы выдавить ВСУ из Курской области и защитить Белгород. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

"Да", – ответил Песков на соответствующий вопрос.

С 6 августа в приграничной зоне региона ведутся бои с ВСУ, вследствие чего на территории Курской области ввели режим ЧС федерального значения и КТО. Потери ВСУ на курском направлении составили 10 100 солдат и 81 танк.

В 199 ПВР России временно проживают более 11 тысяч курян. Им оперативно предоставляется медицинская и психологическая помощь. В Курскую область регулярно поставляется гуманитарная помощь из разных регионов России.

Свыше 200 тыс вещей собрали в Москве для жителей Курской области

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