Силы ПВО за ночь сбили 16 БПЛА над Брянской и Курской областями

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО за ночь сбили 16 украинских беспилотников над Брянской и Курской областями. Об этом Минобороны России сообщает в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что пятнадцать беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Курской области.

Между тем в ночь на 15 сентября российские военные сбили над Белгородской областью 1 беспилотник, 15 дронов уничтожили над территорией Брянской области, еще 5 беспилотников сбили над Курской областью, 4 – над Смоленской областью, 2 – над Орловской областью и по 1 – над Калужской и Ростовской областями.