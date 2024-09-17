17 сентября, 08:01Происшествия
Силы ПВО за ночь сбили 16 БПЛА над Брянской и Курской областями
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО за ночь сбили 16 украинских беспилотников над Брянской и Курской областями. Об этом Минобороны России сообщает в телеграм-канале.
В оборонном ведомстве уточнили, что пятнадцать беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Курской области.
Между тем в ночь на 15 сентября российские военные сбили над Белгородской областью 1 беспилотник, 15 дронов уничтожили над территорией Брянской области, еще 5 беспилотников сбили над Курской областью, 4 – над Смоленской областью, 2 – над Орловской областью и по 1 – над Калужской и Ростовской областями.
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