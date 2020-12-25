Щенок под елкой: стоит ли дарить собаку ребенку на Новый год

Журналист и мама Евгения Артамонова – о жизни с собакой и о том, что надо знать, прежде чем делать такой подарок.



Недавно у меня спросили совета в том, как подобрать собаку в подарок ребенку. Я, конечно, рассказала, но потом долго думала о том, что сама бы такой подарок вряд ли сделала. Ведь собака – настоящий член семьи. И большая ответственность.

Собака как ребенок

Воспитание щенка по важности и энергозатратам в какой-то мере сравнимо с воспитанием ребенка. Если вы действительно хотите ответственно подойти к вопросу и вырастить себе компаньона, а не положиться на авось и с большой долей вероятности получить неуправляемое, вечно лающее существо.



Наш пес Ули породы сиба-ину появился на два года раньше ребенка. И это, на мой взгляд, идеальный вариант. Были силы и время на уход и воспитание, а заодно и к родительству подготовились.



Сколько плинтусов было съедено, обуви испорчено! Первые пару месяцев мы выходили на улицу по 10-15 раз, чтобы сформировать у нее привычку делать свои дела на улице. Даже вызывали нянек для трехмесячного пса, потому что он не мог находиться дома один. Нашли кинолога и исправно занимались несколько раз в неделю, изучали опыт других собаководов и еще много всего.



Выращивание и воспитание собаки – с одной стороны, лотерея, многое зависит от породы, наследственности и, например, от страхов, которые были получены в самом начале жизни, а с другой – труд: для комфортной жизни в городе с четвероногим питомцем надо работать.



Советы

Если вы все-таки решились, я бы очень советовала прочесть всю литературу о собаководстве, которую сможете найти, посидеть на форумах, не пожалеть денег на кинолога. И заранее простить ей все испорченное. Помню, когда купила первую машину, один мой опытный старший товарищ сказал: "Все, забудь об этих деньгах и не жалей, если что-то заденешь, испортишь". С собакой то же самое. Ущерб будет. Его можно минимизировать, но вот избежать – вряд ли, и лучше быть к этому готовым.



Если вы думаете о таком подарке на Новый год, лучше пусть он не будет неожиданным, нужно быть уверенным, что собаке на 100% будут рады. Нелишним будет поговорить со всеми членами семьи, получить от них согласие и только потом переходить к активным действиям.



Важно определиться с породой. Есть очень активные представители четвероногих, с которыми можно и нужно много гулять, бегать и играть, вроде джек-расселов и гончих. А есть собаки-компаньоны и миниатюрные породы, которые могут ограничиться меньшим вниманием: бульдоги, чихуа-хуа.



Можно взять животное из приюта, но я бы советовала делать тем, кто уже знает, как обращаться с собаками, и трезво оценивает свои способности по воспитанию.



Стоит также исключить возможность появления у членов семьи аллергии на животное. Еще до появления дома собаки моя знакомая отдала нам на время кота породы сфинкс. В ее семье не все были рады хвостатому и заставили в срочном порядке искать новый дом. Мы временно приютили малыша и даже думали оставить себе, но к концу недели поняли, что у мужа сильная аллергия.

Еще один важный вопрос: кому и как оставлять собаку по время поездок и путешествий? Есть ли родственники, готовые ее взять, или дополнительные средства, чтобы содержать четвероногого друга в гостинице?



Если вы думаете сделать подарок собственному ребенку – помните, что заниматься щенком будете вы. Я завела собаку в сознательном возрасте, но до сих пор могу забыть ее покормить или мало погулять. Не надейтесь на то, что ваш десятилетка будет ответственнее. Чудеса случаются, но вряд ли.



Щенок в коробке – это, конечно, гарантия детского восторга, но именно из-за импульсивных решений взрослых большинство животных и оказываются на улице.



Если все вышеперечисленные пункты вас не смущают, можно переходить к активным действиям – поиску.

