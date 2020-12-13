Как развлечь ребенка зимой практически бесплатно

Журналист и мама Евгения Артамонова собрала список нескучных и абсолютно не затратных занятий с ребенком зимой.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пушистый снег за окном, теплые вечера дома, яркие огни гирлянд и предвкушение чуда. Зима – лучшее время года для создания волшебной атмосферы. Я составила список из 20 идей для совместного времяпрепровождения с детьми, которые помогут немного погрузиться в сказку и оставить в памяти эти моменты на долгие годы.

Разукрашивать лед и снег красками

Взять с собой на улицу краски, стаканчик и воду, подгадать время, чтобы было достаточно снега и льда, и отправиться творить. Советую также выбрать одежду, которую не очень жалко. Такие эксперименты можно провести и с заранее заготовленным льдом.

Взять с собой на улицу краски, стаканчик и воду, подгадать время, чтобы было достаточно снега и льда, и отправиться творить. Советую также выбрать одежду, которую не очень жалко. Такие эксперименты можно провести и с заранее заготовленным льдом.

Повесить кормушку для птиц

Предварительно ее можно собрать и разукрасить. А потом отправиться на поиски подходящего места на улице. Насыпать корм и следить за пернатыми гостями.

Предварительно ее можно собрать и разукрасить. А потом отправиться на поиски подходящего места на улице. Насыпать корм и следить за пернатыми гостями. Выдувать мыльные пузыри на морозе

Смотреть на то, как магическим образом они замерзают и покрываются диковинными узорами.

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Искать следы животных на снегу

Можно затеять настоящую экспедицию. Фотографировать обнаруженные следы и пытаться идентифицировать их хозяев.

Можно затеять настоящую экспедицию. Фотографировать обнаруженные следы и пытаться идентифицировать их хозяев.

Устроить снежный тир

Соревнование в точности попадания снежками в цель не только увлекательно, но и помогает согреться во время долгой прогулки. Можно вынести на улицу настоящую мишень или нарисовать ее на бумаге и повесить на дерево. А за меткость выдавать призы.

Соревнование в точности попадания снежками в цель не только увлекательно, но и помогает согреться во время долгой прогулки. Можно вынести на улицу настоящую мишень или нарисовать ее на бумаге и повесить на дерево. А за меткость выдавать призы.

Организовать снежную кухню

Соорудить из снега плиту и стол, чтобы наполнять различные емкости снежными кулинарными шедеврами.

Соорудить из снега плиту и стол, чтобы наполнять различные емкости снежными кулинарными шедеврами.

Сделать ангелов на снегу

Такое привычное и знакомое с детства развлечение – лечь на снег, смотреть на небо, вдыхать морозный воздух и активно взмахивать руками и ногами, чтобы потом аккуратно подняться и увидеть настоящих ангелов.

Фото: Москва 24

Слепить традиционного снеговика с морковкой

Если подготовиться заранее, взять с собой морковку, какую-нибудь шляпу-ведро и придумать, чем сделать глаза, может получиться настоящий шедевр.

Если подготовиться заранее, взять с собой морковку, какую-нибудь шляпу-ведро и придумать, чем сделать глаза, может получиться настоящий шедевр.

Построить снежную крепость или лабиринт

Вообразить себя грандиозными строителями и воплотить в жизнь что-то масштабное. Потом можно устроить снежную бойню.

Вообразить себя грандиозными строителями и воплотить в жизнь что-то масштабное. Потом можно устроить снежную бойню.

Сделать фонарь из снега

Соорудить из снежков пирамиду, а внутрь поставить фонарь или свечу.

Соорудить из снежков пирамиду, а внутрь поставить фонарь или свечу.

Ловить снежники на варежку и рассматривать их

Замедлиться и начать подмечать мелочи и причудливые творения природы. Чтобы лучше разглядеть снежинки, можно взять с собой лупу.

Замедлиться и начать подмечать мелочи и причудливые творения природы. Чтобы лучше разглядеть снежинки, можно взять с собой лупу.

Устроить театр теней

Вечером, приглушив свет, устроить настоящее представление, направив лампу на стену. Можно использовать различные предметы (например, вырезанные из картона) или руки, предварительно изучив варианты расположения фигур.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сделать вместе имбирное печенье или пирог

Совместное времяпрепровождение на кухне, раскатывание теста и ожидание результата под манящие запахи выпечки.

Совместное времяпрепровождение на кухне, раскатывание теста и ожидание результата под манящие запахи выпечки.

Украсить дом

Достать залежавшиеся в шкафу традиционные украшения или создать новые своими руками, например бумажную гирлянду или венок из еловых веток.

Достать залежавшиеся в шкафу традиционные украшения или создать новые своими руками, например бумажную гирлянду или венок из еловых веток.

Смотреть вместе новогодние сказки и фильмы

Запланировать просмотры зимних фильмов и мультиков для создания новогоднего настроения.

Запланировать просмотры зимних фильмов и мультиков для создания новогоднего настроения.

Читать вместе сказочные книги

Завернувшись в плед и собрав достаточное количество литературы на тему Нового года и волшебства, можно провести много приятных часов с ребенком.

Завернувшись в плед и собрав достаточное количество литературы на тему Нового года и волшебства, можно провести много приятных часов с ребенком.

Помочь ребенку подготовить подарки родственникам и друзьям

Радость ведь не только в том, чтобы получать, но и в том, чтобы дарить.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин