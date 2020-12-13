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Как развлечь ребенка зимой практически бесплатно

Топ-20 лучших бюджетных развлечений для детей зимой
общество дети

Журналист и мама Евгения Артамонова собрала список нескучных и абсолютно не затратных занятий с ребенком зимой.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пушистый снег за окном, теплые вечера дома, яркие огни гирлянд и предвкушение чуда. Зима – лучшее время года для создания волшебной атмосферы. Я составила список из 20 идей для совместного времяпрепровождения с детьми, которые помогут немного погрузиться в сказку и оставить в памяти эти моменты на долгие годы.

  • Разукрашивать лед и снег красками
    Взять с собой на улицу краски, стаканчик и воду, подгадать время, чтобы было достаточно снега и льда, и отправиться творить. Советую также выбрать одежду, которую не очень жалко. Такие эксперименты можно провести и с заранее заготовленным льдом.

  • Повесить кормушку для птиц
    Предварительно ее можно собрать и разукрасить. А потом отправиться на поиски подходящего места на улице. Насыпать корм и следить за пернатыми гостями.
  • Выдувать мыльные пузыри на морозе
    Смотреть на то, как магическим образом они замерзают и покрываются диковинными узорами.

Фото: Москва 24/Роман Балаев

  • Искать следы животных на снегу
    Можно затеять настоящую экспедицию. Фотографировать обнаруженные следы и пытаться идентифицировать их хозяев.

  • Устроить снежный тир
    Соревнование в точности попадания снежками в цель не только увлекательно, но и помогает согреться во время долгой прогулки. Можно вынести на улицу настоящую мишень или нарисовать ее на бумаге и повесить на дерево. А за меткость выдавать призы.

  • Организовать снежную кухню
    Соорудить из снега плиту и стол, чтобы наполнять различные емкости снежными кулинарными шедеврами.

  • Сделать ангелов на снегу
    Такое привычное и знакомое с детства развлечение – лечь на снег, смотреть на небо, вдыхать морозный воздух и активно взмахивать руками и ногами, чтобы потом аккуратно подняться и увидеть настоящих ангелов.

Фото: Москва 24

  • Слепить традиционного снеговика с морковкой
    Если подготовиться заранее, взять с собой морковку, какую-нибудь шляпу-ведро и придумать, чем сделать глаза, может получиться настоящий шедевр.

  • Построить снежную крепость или лабиринт
    Вообразить себя грандиозными строителями и воплотить в жизнь что-то масштабное. Потом можно устроить снежную бойню.

  • Сделать фонарь из снега
    Соорудить из снежков пирамиду, а внутрь поставить фонарь или свечу.

  • Ловить снежники на варежку и рассматривать их
    Замедлиться и начать подмечать мелочи и причудливые творения природы. Чтобы лучше разглядеть снежинки, можно взять с собой лупу.

  • Устроить театр теней
    Вечером, приглушив свет, устроить настоящее представление, направив лампу на стену. Можно использовать различные предметы (например, вырезанные из картона) или руки, предварительно изучив варианты расположения фигур.

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

  • Сделать вместе имбирное печенье или пирог
    Совместное времяпрепровождение на кухне, раскатывание теста и ожидание результата под манящие запахи выпечки.

  • Украсить дом
    Достать залежавшиеся в шкафу традиционные украшения или создать новые своими руками, например бумажную гирлянду или венок из еловых веток.

  • Смотреть вместе новогодние сказки и фильмы
    Запланировать просмотры зимних фильмов и мультиков для создания новогоднего настроения.

  • Читать вместе сказочные книги
    Завернувшись в плед и собрав достаточное количество литературы на тему Нового года и волшебства, можно провести много приятных часов с ребенком.

  • Помочь ребенку подготовить подарки родственникам и друзьям
    Радость ведь не только в том, чтобы получать, но и в том, чтобы дарить.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

  • Сделать обычные блюда новогодними
    Разнообразить привычные приемы пищи, добавив креатива и новогодних ноток. Например, приготовить на завтрак яичницу в виде снеговика или салат в форме елки.

  • Устроить праздничный квест
    Чтобы ощутить приближение Нового года, можно каждые выходные устраивать квест – игру, в которой нужно решать цепочку различных загадок и получить подарок в конце.

  • Адвент-календарь ожидания Нового года с подарками
    Сделать течение времени наглядным также поможет адвент-календарь – коробка с окошками, равными количеству дней до Нового года или Рождества. Ребенок сможет каждое утро открывать новое окошко и таким образом отслеживать приближение дня X. В каждом окошке – маленький подарок. Можно делать в любом виде, например дерево с пакетами на ветках, кармашки на ватмане и так далее.

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Артамонова Евгения

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