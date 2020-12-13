Как развлечь ребенка зимой практически бесплатно

Журналист и мама Евгения Артамонова собрала список нескучных и абсолютно не затратных занятий с ребенком зимой.
Пушистый снег за окном, теплые вечера дома, яркие огни гирлянд и предвкушение чуда. Зима – лучшее время года для создания волшебной атмосферы. Я составила список из 20 идей для совместного времяпрепровождения с детьми, которые помогут немного погрузиться в сказку и оставить в памяти эти моменты на долгие годы.
- Разукрашивать лед и снег красками
Взять с собой на улицу краски, стаканчик и воду, подгадать время, чтобы было достаточно снега и льда, и отправиться творить. Советую также выбрать одежду, которую не очень жалко. Такие эксперименты можно провести и с заранее заготовленным льдом.
- Повесить кормушку для птиц
Предварительно ее можно собрать и разукрасить. А потом отправиться на поиски подходящего места на улице. Насыпать корм и следить за пернатыми гостями.
- Выдувать мыльные пузыри на морозе
Смотреть на то, как магическим образом они замерзают и покрываются диковинными узорами.
- Искать следы животных на снегу
Можно затеять настоящую экспедицию. Фотографировать обнаруженные следы и пытаться идентифицировать их хозяев.
- Устроить снежный тир
Соревнование в точности попадания снежками в цель не только увлекательно, но и помогает согреться во время долгой прогулки. Можно вынести на улицу настоящую мишень или нарисовать ее на бумаге и повесить на дерево. А за меткость выдавать призы.
- Организовать снежную кухню
Соорудить из снега плиту и стол, чтобы наполнять различные емкости снежными кулинарными шедеврами.
- Сделать ангелов на снегу
Такое привычное и знакомое с детства развлечение – лечь на снег, смотреть на небо, вдыхать морозный воздух и активно взмахивать руками и ногами, чтобы потом аккуратно подняться и увидеть настоящих ангелов.
- Слепить традиционного снеговика с морковкой
Если подготовиться заранее, взять с собой морковку, какую-нибудь шляпу-ведро и придумать, чем сделать глаза, может получиться настоящий шедевр.
- Построить снежную крепость или лабиринт
Вообразить себя грандиозными строителями и воплотить в жизнь что-то масштабное. Потом можно устроить снежную бойню.
- Сделать фонарь из снега
Соорудить из снежков пирамиду, а внутрь поставить фонарь или свечу.
- Ловить снежники на варежку и рассматривать их
Замедлиться и начать подмечать мелочи и причудливые творения природы. Чтобы лучше разглядеть снежинки, можно взять с собой лупу.
- Устроить театр теней
Вечером, приглушив свет, устроить настоящее представление, направив лампу на стену. Можно использовать различные предметы (например, вырезанные из картона) или руки, предварительно изучив варианты расположения фигур.
- Сделать вместе имбирное печенье или пирог
Совместное времяпрепровождение на кухне, раскатывание теста и ожидание результата под манящие запахи выпечки.
- Украсить дом
Достать залежавшиеся в шкафу традиционные украшения или создать новые своими руками, например бумажную гирлянду или венок из еловых веток.
- Смотреть вместе новогодние сказки и фильмы
Запланировать просмотры зимних фильмов и мультиков для создания новогоднего настроения.
- Читать вместе сказочные книги
Завернувшись в плед и собрав достаточное количество литературы на тему Нового года и волшебства, можно провести много приятных часов с ребенком.
- Помочь ребенку подготовить подарки родственникам и друзьям
Радость ведь не только в том, чтобы получать, но и в том, чтобы дарить.
- Сделать обычные блюда новогодними
Разнообразить привычные приемы пищи, добавив креатива и новогодних ноток. Например, приготовить на завтрак яичницу в виде снеговика или салат в форме елки.
- Устроить праздничный квест
Чтобы ощутить приближение Нового года, можно каждые выходные устраивать квест – игру, в которой нужно решать цепочку различных загадок и получить подарок в конце.
- Адвент-календарь ожидания Нового года с подарками
Сделать течение времени наглядным также поможет адвент-календарь – коробка с окошками, равными количеству дней до Нового года или Рождества. Ребенок сможет каждое утро открывать новое окошко и таким образом отслеживать приближение дня X. В каждом окошке – маленький подарок. Можно делать в любом виде, например дерево с пакетами на ветках, кармашки на ватмане и так далее.