Какие вещи нельзя донашивать: что думают дети об одежде с рук

Среднестатистический московский родитель (богатые господа не в счет) положительно относится к подержанным детским вещам. Не каждая семья считает разумным покупать только новую одежду. На что стоит обратить внимание при выборе бывших в употреблении вещей и как к ним относятся сами дети, размышляет журналист, мама двух детей Евгения Бородина.



Сам я за "пакетом" приду

С одной стороны, хочется, чтобы ребенок носил все самое лучшее, а с другой – осознаешь бессмысленность лишних трат, когда есть возможность уйти от больших расходов. Ложный стыд по поводу подержанных вещей терзает в основном жителей мегаполисов. В небольших населенных пунктах к этому вопросу подходят проще.

Чаще всего с предубеждением к одежде с рук относятся будущие родители. Перед рождением первенца они с любовью выбирают каждое боди в магазине для новорожденных и дают себе слово никогда не брать для младенца чужие вещи.

Первый переворот в сознании происходит, когда ребенок начинает стремительно перерастать размер за размером. Молодая мама уже не отказывается от подержанных вещей и даже рада, если кто-то приносит ей "гуманитарную помощь". А едва начинается прикорм и на одежде появляются пятна – ломаются самые стойкие. Пакеты с вещами здорово выручают, особенно если дома туго с деньгами. Потом наступает пора песочниц, горок, покорения сугробов, когда на детях все горит, а одежда быстро снашивается.

Ребенок школьного возраста подрастает примерно на 5 см в год. В возрасте 12–15 лет происходит значительный скачок роста у мальчиков, а у девочек еще раньше – в 10–13 лет. Некоторые вещи дети даже не успевают толком поносить. И поэтому тоже опрометчиво переплачивать за одежду.



Комплекс младшего

Лучше всего, когда одежду отдают родственники или хорошие знакомые. Психологически проще принять вещи от своих. Да и для дарителей важно вручить одежду адресно, зная, что она точно еще послужит конкретным людям.

Лично мне тяжело расставаться с детскими вещами, потому что, перебирая гардероб, я тут же вспоминаю, что было связано с тем или иным предметом. Но, безусловно, глупо превращать квартиру в склад ненужных вещей. Поэтому примерно раз в месяц я открываю шкафы и избавляюсь от ненужного. Конечно, одежда старшего сына приберегается для младшего, а самая ветхая используется для хозяйственных целей. Периодически я заглядываю "на склад" и оцениваю, что подойдет "на выход", какие вещи можно сослать на дачу, а что следует докупить.

Лет до трех младший сын не задавался вопросом, почему он периодически носит одежду, оставшуюся от брата, а потом стал ревностно следить за тем, чтобы в гардеробе были только его собственные наряды. Поэтому мы, конечно, покупаем и ему новые вещи. В первую очередь это, разумеется, обувь. Она должна быть индивидуальной, кроме того, ботинки и кроссовки на ребятах изнашиваются очень быстро. Исключение составляют резиновые сапоги, лыжные ботинки и концертные туфли – эти вещи носятся нечасто. Некоторые толстовки и джинсы брата так нравятся младшему, что он с нетерпением ждет, когда придет его черед надеть эти вещи.

Случаются разногласия. Мы долго и мучительно обсуждали вопрос покупки ранца для младшего сына. Оставшийся от брата, дорогой и очень качественный, был в идеальном состоянии, но первокласснику хотелось прийти на 1 сентября с новым. Однако 2021 год грозил "дистантом", никто не мог предсказать, сколько дети просидят за школьными партами. Мы совместно с сыном взвесили все за и против, и в итоге старый ранец служит до сих пор, а сэкономленные деньги мы вложили в покупку нового велосипеда. И все довольны.



По одежке встречают

С малышами все ясно – они носят то, что скажут родители. А как относятся к подержанным вещам дети более старшего возраста? В основном и они обычно не задаются вопросом, откуда вещь. А одежду оценивают по одному критерию: модная она или нет. Мы можем тысячу раз твердить подросткам, что лейблы не имеют значения, но им хочется быть в тренде. И если в семье нет денег на дорогую новую вещь, то ребята не откажутся от покупки с рук, но постараются никому об этом не рассказывать.

Если одежду отдают, то для школьников имеет значение, не попадутся ли они в обновке на глаза бывшим владельцам вещей. И речь не о родственниках, а, например, о соседях по дому. Особенно если вещь перешла от кого-то, кто немногим старше и может при случае посмеяться над "преемником". Так что надо учитывать и этот фактор.

Покупать вещи с рук лучше в проверенных, закрытых группах. Есть возможность изучить профиль продавца. По крайней мере, можно понять, свою ли вещь продает человек, не подобрал ли он ее на улице. Обращайте внимание на то, как продавец презентует одежку. Чем больше фотографий в разных ракурсах, тем лучше. Если покупаете на виртуальной барахолке, никогда не платите вперед, чтобы не нарваться на мошенников.

На мой взгляд, повседневную одежду для школьников – спортивные штаны, футболки и, конечно, белье и носки – надо приобретать по скидкам в обычных магазинах. Это обойдется не намного дороже, чем если вы купите их из вторых рук. Имеет смысл искать среди подержанных вещей куртки, ветровки, качественные джинсы, а также то, что надевается от силы один-два раза: нарядные платья и туфли для утренников и выступлений в школах искусств.

