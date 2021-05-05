Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10:42

Главная / Истории /

Москвоведы рассказали о пяти лучших местах в столице для прогулки в майские праздники

Городские парки и тихие переулки: где погулять в майские праздники
город праздники

Синоптики обещают все майские праздники довольно неоднозначную погоду в Москве – с дождями и невысокой температурой. Несмотря на это, многие жители готовы не только отдохнуть на дачном участке, но и погулять по городу. Рассказываем об интересных местах столицы, которые стоит посетить.

Братеевская пойма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Парк "Братеевская пойма" открыли в 2018 году на месте заброшенной территории. Всего в парке обустроены 12 спортивных зон. Также есть велодорожка протяженностью 13 километров, которая зимой легко трансформируется в лыжную трассу.

Я бы очень посоветовал пойти в район Братеевской поймы, где очень много зеленых зон и хорошее современное благоустройство.
Павел Гнилорыбов
экскурсовод и основатель проекта "Моспешком"

Главная особенность парка – бейсбольный стадион, где тренируются игроки любительского бейсбольного клуба "Спартак" и проходят игры Российской любительской бейсбольной лиги.

Ходынское поле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тем, кому интересна современная городская среда, москвоведы советуют заглянуть в парк на Ходынском поле.

Здесь в 2018 году появились живописные холмы и декоративный водоем. На территории размещены смотровые площадки, батутный центр, а также имеется развитая спортивная инфраструктура.

Фонтан, расположенный в парке, состоит из 245 струй, способных менять высоту до 2 метров. Он также оснащен автоматической системой управления и даже парогенератором.

Неизвестная ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всем москвичам и гостям столицы стоит посетить парк ВДНХ, который продолжают обновлять и возвращать павильонам их первозданный исторический вид.

Прогулявшись по выставке, можно узнать, как она изначально закладывалась, как закладывался этот "город-сад".
Евгений Степанов
экскурсовод проекта "Гуляем по Москве"

Кроме основной экспозиции ВДНХ, посетителям стоит прогуляться и на дальние аллеи, которые еще не совсем приведены в порядок.

Экскурсовод Павел Гнилорыбов советует посмотреть там павильоны "Кролиководство", "Главтабак", "Физкультура и спорт".

Еще не все москвичи видели инсталляцию Эль Лисицкого недалеко от павильона "Рыболовство", которая была открыта только в прошлом году.
Павел Гнилорыбов
экскурсовод и основатель проекта "Моспешком"

Московское центральное кольцо (МЦК)

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В такую больше "питерскую" погоду в Москве можно еще раз посетить все станции МЦК. По словам экскурсовода и основателя проекта "Моспешком" Павла Гнилорыбова, 31 станция создает единый ансамбль окружной дороги, которая опоясывала Москву с 1908 года.

Станции сделаны в едином стиле – модерн. Он очень богатый и сочный, причем все было хорошо сохранено.
Павел Гнилорыбов
экскурсовод и основатель проекта "Моспешком"

"Это новый шанс открыть для себя этот "пояс Москвы" и посмотреть, что на самом деле он очень красиво преобразился", – пояснил эксперт.

Исторические переулки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уставшим от банальных прогулок по паркам экскурсовод проекта "Гуляем по Москве" Евгений Степанов посоветовал посетить исторический центр города.

Москвичам лучше прогуляться по историческим тихим переулкам, которые сохранили свой патриархальный шарм.
Евгений Степанов
экскурсовод проекта "Гуляем по Москве"

В первую очередь можно посетить переулки Москворечья, прогуляться по Петровке, по переулкам между Покровкой и Мясницкой и другим частям Белого города.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать