Москвоведы рассказали о пяти лучших местах в столице для прогулки в майские праздники

Синоптики обещают все майские праздники довольно неоднозначную погоду в Москве – с дождями и невысокой температурой. Несмотря на это, многие жители готовы не только отдохнуть на дачном участке, но и погулять по городу. Рассказываем об интересных местах столицы, которые стоит посетить.

Братеевская пойма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Парк "Братеевская пойма" открыли в 2018 году на месте заброшенной территории. Всего в парке обустроены 12 спортивных зон. Также есть велодорожка протяженностью 13 километров, которая зимой легко трансформируется в лыжную трассу.



Павел Гнилорыбов экскурсовод и основатель проекта "Моспешком" Я бы очень посоветовал пойти в район Братеевской поймы, где очень много зеленых зон и хорошее современное благоустройство.

Главная особенность парка – бейсбольный стадион, где тренируются игроки любительского бейсбольного клуба "Спартак" и проходят игры Российской любительской бейсбольной лиги.

Ходынское поле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тем, кому интересна современная городская среда, москвоведы советуют заглянуть в парк на Ходынском поле.

Здесь в 2018 году появились живописные холмы и декоративный водоем. На территории размещены смотровые площадки, батутный центр, а также имеется развитая спортивная инфраструктура.

Фонтан, расположенный в парке, состоит из 245 струй, способных менять высоту до 2 метров. Он также оснащен автоматической системой управления и даже парогенератором.

Неизвестная ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всем москвичам и гостям столицы стоит посетить парк ВДНХ, который продолжают обновлять и возвращать павильонам их первозданный исторический вид.



Евгений Степанов экскурсовод проекта "Гуляем по Москве" Прогулявшись по выставке, можно узнать, как она изначально закладывалась, как закладывался этот "город-сад".

Кроме основной экспозиции ВДНХ, посетителям стоит прогуляться и на дальние аллеи, которые еще не совсем приведены в порядок.

Экскурсовод Павел Гнилорыбов советует посмотреть там павильоны "Кролиководство", "Главтабак", "Физкультура и спорт".



Павел Гнилорыбов экскурсовод и основатель проекта "Моспешком" Еще не все москвичи видели инсталляцию Эль Лисицкого недалеко от павильона "Рыболовство", которая была открыта только в прошлом году.

Московское центральное кольцо (МЦК)

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В такую больше "питерскую" погоду в Москве можно еще раз посетить все станции МЦК. По словам экскурсовода и основателя проекта "Моспешком" Павла Гнилорыбова, 31 станция создает единый ансамбль окружной дороги, которая опоясывала Москву с 1908 года.



Павел Гнилорыбов экскурсовод и основатель проекта "Моспешком" Станции сделаны в едином стиле – модерн. Он очень богатый и сочный, причем все было хорошо сохранено.

"Это новый шанс открыть для себя этот "пояс Москвы" и посмотреть, что на самом деле он очень красиво преобразился", – пояснил эксперт.

Исторические переулки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уставшим от банальных прогулок по паркам экскурсовод проекта "Гуляем по Москве" Евгений Степанов посоветовал посетить исторический центр города.



Евгений Степанов экскурсовод проекта "Гуляем по Москве" Москвичам лучше прогуляться по историческим тихим переулкам, которые сохранили свой патриархальный шарм.

В первую очередь можно посетить переулки Москворечья, прогуляться по Петровке, по переулкам между Покровкой и Мясницкой и другим частям Белого города.