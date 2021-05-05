Москвоведы рассказали о пяти лучших местах в столице для прогулки в майские праздники

Синоптики обещают все майские праздники довольно неоднозначную погоду в Москве – с дождями и невысокой температурой. Несмотря на это, многие жители готовы не только отдохнуть на дачном участке, но и погулять по городу. Рассказываем об интересных местах столицы, которые стоит посетить.
Братеевская пойма
Парк "Братеевская пойма" открыли в 2018 году на месте заброшенной территории. Всего в парке обустроены 12 спортивных зон. Также есть велодорожка протяженностью 13 километров, которая зимой легко трансформируется в лыжную трассу.
Главная особенность парка – бейсбольный стадион, где тренируются игроки любительского бейсбольного клуба "Спартак" и проходят игры Российской любительской бейсбольной лиги.
Ходынское поле
Тем, кому интересна современная городская среда, москвоведы советуют заглянуть в парк на Ходынском поле.
Здесь в 2018 году появились живописные холмы и декоративный водоем. На территории размещены смотровые площадки, батутный центр, а также имеется развитая спортивная инфраструктура.
Фонтан, расположенный в парке, состоит из 245 струй, способных менять высоту до 2 метров. Он также оснащен автоматической системой управления и даже парогенератором.
Неизвестная ВДНХ
Всем москвичам и гостям столицы стоит посетить парк ВДНХ, который продолжают обновлять и возвращать павильонам их первозданный исторический вид.
Кроме основной экспозиции ВДНХ, посетителям стоит прогуляться и на дальние аллеи, которые еще не совсем приведены в порядок.
Экскурсовод Павел Гнилорыбов советует посмотреть там павильоны "Кролиководство", "Главтабак", "Физкультура и спорт".
Московское центральное кольцо (МЦК)
В такую больше "питерскую" погоду в Москве можно еще раз посетить все станции МЦК. По словам экскурсовода и основателя проекта "Моспешком" Павла Гнилорыбова, 31 станция создает единый ансамбль окружной дороги, которая опоясывала Москву с 1908 года.
"Это новый шанс открыть для себя этот "пояс Москвы" и посмотреть, что на самом деле он очень красиво преобразился", – пояснил эксперт.
Исторические переулки
Уставшим от банальных прогулок по паркам экскурсовод проекта "Гуляем по Москве" Евгений Степанов посоветовал посетить исторический центр города.
В первую очередь можно посетить переулки Москворечья, прогуляться по Петровке, по переулкам между Покровкой и Мясницкой и другим частям Белого города.