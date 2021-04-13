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Где в Подмосковье можно провести майские праздники и сколько это стоит

Топ-7 мест Подмосковья, где можно провести майские праздники
туризм

Если вы еще не определились, как провести майские праздники, предлагаем вам рассмотреть варианты в ближайшем Подмосковье. Самые интересные и недорогие направления – в нашей подборке.

Сенежское озеро

Фото: depositphotos/Ukususha

Если хотите отдохнуть у воды вдали от мегаполиса, отправляйтесь на Сенежское озеро в Солнечногорском районе. На самом деле это водохранилище, но жители столицы и Подмосковья с удовольствием приезжают сюда каждый год в теплое время. Одни предпочитают уединиться на диком пляже, другие – на оборудованном, с белым мягким песком, кабинками для переодевания, кафе и туалетами.

Озеро отлично подойдет для отдыха всей семьей. Можно взять лодку или катамаран напрокат, поиграть в волейбол, позагорать на солнце или отдохнуть в тени деревьев парка. Молодежь на Сенеже занимается виндсерфингом и кайтсерфингом, мужчины постарше оценят рыбалку, а для детей оборудованы детские площадки и игровые зоны.

На электричке до Солнечногорска: 1,5 часа в пути, билеты – от 180 рублей в одну сторону
На машине: 1,5 часа в пути, 70 километров
Стоимость проживания в отеле: от 1,3 тысячи рублей сутки

Сергиев Посад

Фото: depositphotos/koromelena.yandex.ru

Отличное место, для того чтобы приехать сюда в мае. Все начинает бурно цвести, и город, в церковных сооружениях и крышах которого много зеленого цвета, просто сияет изумрудом в блеске солнечных лучей. Сергиев Посад входит в Золотое кольцо России и заставляет восхищаться не только иностранцев, но и россиян.

Рекомендуем подняться на смотровую площадку "Блинная гора", откуда во всем великолепии можно увидеть объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Троице-Сергиеву лавру и другие достопримечательности города. Если планируете остаться на несколько дней, обязательно осмотрите соседние поселения.

Всего в 15 километрах от города находится знаменитая подмосковная усадьба, а теперь музей-заповедник "Абрамцево", где жили и творили художники и скульпторы XIX–XX веков. Еще одно интересное место в Сергиево-Посадском районе – водопад Гремячий ключ. Говорят, что источник целебный, поэтому сюда люди приходят просить помощи и очиститься от всего плохого.

На поезде: 1 час в пути, билеты – от 400 рублей в одну сторону
На машине: 1,5 часа в пути, 75 километров
Стоимость проживания в отеле: от 2 тысяч сутки

Коломна

Фото: depositphotos/IridaBerilova

Это один из самых древних городов Подмосковья (основан в XII веке), где частично сохранился редкий памятник древнерусского оборонительного зодчества – Коломенский кремль. Однако первым делом москвичей сюда тянет за пастилой. Знаменитый рецепт сладкого лакомства возродили со времен XIX века, когда здесь располагалась кондитерская лавка купцов Сурановых. Теперь в музее пастилы можно воочию увидеть, как готовят знаменитое угощение и, конечно, его попробовать.

Обязательно стоит посетить Успенский собор и Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, которые располагаются на территории Коломенского кремля. Кроме того, здесь можно гулять по старинным красивым улочкам и наслаждаться волшебными изгибами реки Оки. На гребном канале регулярно проводятся соревнования по гребле и парусному спорту.

На электричке: 1,5 часа в пути, билеты – от 300 рублей в одну сторону
На машине: 2,5 часа в пути, 110 километров
Стоимость проживания в отеле: от 3 тысяч сутки

Приокско-террасный заповедник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Тем, кто хочет вдохнуть полной грудью ароматы зеленых лесов и полностью погрузиться в природу, отлично подойдет поездка в Приокско-Террасный заповедник в Серпуховском районе Московской области. Особо охраняемая территория занимает площадь почти 5 тысяч гектаров, здесь насчитывается более 56 видов млекопитающих и более 130 видов птиц.

Троп и уникальных маршрутов тут несколько, поэтому можно остановиться в отеле города Серпухова или ближайших населенных пунктов и каждый день отправляться в разные экскурсии по заповеднику. Для посетителей доступны высотная экологическая тропа, парк приключений "Дерево-Дом" и даже дорога к редким, исчезающим животным – зубрам. Перемещаться по заповеднику можно только с экскурсоводом, потому что есть вероятность встретить опасных диких животных.

Как добраться: на электричке от Курского вокзала до станции Серпухов (2 часа, билеты – от 300 рублей). Далее от вокзала на автобусах № 41 (Зиброво), № 31 (Прилуки), № 25 (Серпухов – Данки) до остановки "Заповедник".

На машине: из Москвы 77 километров (от МКАД) на юг по Симферопольскому шоссе (М2), свернуть направо по указателю "Серпухов/Данки" и двигаться до вывески "Заповедник/Экскурсионное бюро"
Стоимость проживания в отеле Серпухова: от 1,3 тысячи рублей сутки

Старинные подмосковные усадьбы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Хорошо сохранившихся усадеб в Подмосковье немало, и майские праздники прекрасно подойдут, чтобы ознакомиться хотя бы с некоторыми из них. Поностальгировать или познакомиться с культурой советского времени можно в Ленинских горках с масштабными парковыми и прогулочными зонами. Пропитаться духом дворянских времен и совершить приятный променад по аллеям усадьбы XVIII века можно в Воздвиженском. Там же катаются на лодках по каскадным прудам графа Нарышкина.

В музее-усадьбе "Архангельское" можно прикоснуться к трехсотлетней истории, за время которой ее владельцами были князья Одоевские, Голицыны и Юсуповы. Тут можно гулять по дворцу и парку, восхищаться редкими экспонатами и даже организовывать мероприятия. Если вы, например, в майские праздники решили жениться, свадьбу по согласованию с представителями музея можно устроить прямо в усадьбе.

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Лоскутникова Наталья

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