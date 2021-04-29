Где можно жарить шашлыки в Москве

Впереди россиян ждут большие майские праздники продолжительностью 10 дней. По прогнозам синоптиков, погода в начале последнего месяца весны начнет улучшаться и будет более или менее подходящей для пикников на свежем воздухе. Рассказываем, где в столице можно жарить шашлык, а также о чем стоит помнить, чтобы не получить штраф.

Подходящее место

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Устраивать пикники можно во всех парках и зеленых зонах Москвы, кроме коммерческих и заповедных мест. Речь идет именно о перекусе на свежем воздухе.

Готовить мясо на мангале или открытом огне можно далеко не везде. Для этого существуют специальные пикниковые зоны. В каждой из них есть комплект мебели – столы, лавочки или даже навесы и беседки, противопожарный мангал, ящики для песка, мусорные урны. Чтобы не запутаться, в каждой такой зоне обязательно установлен специальный щит с правилами поведения на участке.

Помимо этого, во многих местах есть прокат всего необходимого оборудования, кафе, туалеты и даже бесплатный Wi-Fi. При этом лучше занимать беседки утром, потому что желающих провести время на воздухе в хорошую погоду очень много. Также заранее стоит купить продукты – в парках больших продуктовых магазинов нет.

В список самых популярных зон для шашлыков Москвы входят Серебряный Бор с беседками практически на берегу озера, красивый исторический Алтуфьевский лесопарк, парк "Строгинская пойма". О других местах можно узнать на карте портала открытых данных.

Немного о запретах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Жарить шашлыки вне специально отведенных для этого мест в Москве запрещено. В пресс-службе ГУ МЧС по столице подчеркнули, что большая часть возгораний весной и летом происходит из-за несоблюдения элементарных правил безопасности.

Так, за разведение костра в неположенном месте предусмотрен штраф до 5 000 рублей. Также оштрафовать могут за поджог хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов. Потенциальную опасность представляют также газовые баллончики, стекло и брошенный мусор.

Кроме того, на территориях парков, как и в любых общественных местах, запрещается употребление алкоголя, наркотических и психотропных веществ. Штраф за это предусмотрен в размере от 500 до 1 500 рублей – за алкоголь, от 4 000 до 5 000 или административный арест до 15 суток – за наркотические вещества.

Борьба с огнем Если вдруг огонь вышел из-под контроля, необходимо сначала попробовать потушить его самостоятельно. Для этого часто используют грунт или зеленые ветки с листьями – не сухие. Если вдруг огонь вышел из-под контроля, необходимо сначала попробовать потушить его самостоятельно. Для этого часто используют грунт или зеленые ветки с листьями – не сухие. Если справиться с возгоранием не получается, необходимо в срочном порядке связаться с экстренными службами: с любого телефона – 112;

с мобильного телефона – 101;

с городского телефона – 01, 101.

О чем еще нужно помнить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Стоит также обратить внимание, что на особо охраняемой природной территории запрещены не только шашлыки и пиво.

В такие места на пикники нельзя брать с собой домашних животных, повреждать деревья или собирать цветы, а также сажать растения на свое усмотрение. Также запрещено беспокоить местных животных, умышленно разорять гнезда, брать с собой в такой парк оружие, рогатки, сачки и другие орудиями отстрела или отлова животных.

Наконец, запрещается заезжать на подобные территории на автомобилях или мотоциклах.

Что касается купания, оно запрещено в большинстве столичных водоемов. Однако есть места, где поплавать можно: там безопасно, есть соответствующая инфраструктура и оборудованы пункты безопасности.