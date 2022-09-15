Прокуратура представит в суде актуальные цифры по ущербу от блокады Ленинграда

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Прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу, которые был нанесен нацистами и их пособниками во время блокады Ленинграда. Об этом сообщил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

"На суде <...> также [будут] приведены доказательства участия в блокаде представителей иных государств", – сказал он в интервью РИА Новости.

Он сообщил, что жертв блокады Ленинграда гораздо больше, чем указывалось в опубликованных ранее источниках. Соответствующие доказательства собрали компетентные органы. По словам Мельника, прежде официальная статистика давала информацию о жертвах блокады, основанную на "беглых подсчетах".

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга подала в городской суд заявление о признании блокады Ленинграда военным преступлением и преступлением против человечности, а также геноцидом советского народа.

Как отмечала пресс-служба Генпрокуратуры РФ, заявление было подано по поручению главы надзорного ведомства Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками.