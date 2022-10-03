Прокурор Санкт-Петербурга назвал актуальное число погибших в блокаду Ленинграда

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В период блокады Ленинграда погибло свыше миллиона советских граждан, что в 1,5 раза больше, чем считалось изначально. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Санкт-Петербурга Виктора Мельника.

"Проведенная прокуратурой города работа с архивными и статистическими документами позволила установить значительно большее количество погибших в период блокады, которое, согласно подсчетам, превысило миллион человек", – сказал Мельник в ходе заседания суда о признании блокады геноцидом советского народа.

Он напомнил, что первоначальные данные, основанные на расследовании Ленинградской областной комиссии по установлению злодеяний нацистов, говорили о 649 тысячах погибших.

Суд о признании блокады Ленинграда военным преступлением и преступлением против человечности, а также геноцидом советского народа идет с середины сентября. Соответствующий иск подала прокуратура Санкт-Петербурга. Как отмечали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, заявление было подано по поручению главы надзорного ведомства Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда.



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