Путин призвал убрать женщин-корреспондентов с передовой в СВО

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции призвал руководство телеканалов России не пускать корреспондентов женского пола на передовую спецоперации.

"Я, кстати говоря, смотрю за вами, у меня иногда сердце сжимается. Особенно девушки. Прямо на первой линии бегают", – сказал Путин.

Вместе с тем он добавил, что на это страшно смотреть.

Путин 14 декабря подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы российских граждан. На мероприятии присутствуют журналисты со всех регионов России, а также иностранные представители СМИ.

В ходе "Итогов года" Путин также заявил, что ситуация, происходящая сейчас на Украине, похожа на гражданскую войну между братьями. По его словам, в основе своей русские и украинцы представляют собой единый народ.

Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию