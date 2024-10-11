Суд Москвы арестовал банковские счета экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы наложил арест на денежные средства, принадлежащие экс-главе Сочи Алексею Копайгородскому, его супруге и аффилированным с ним юридическим лицам, и запретил распоряжаться ими, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Бывший мэр Сочи был задержан в ЛНР 25 сентября. Столичный суд отправил Копайгородского под стражу. Его обвинили в совершении преступления по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".

Он будет находиться под арестом до 18 ноября 2024 года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Также столичный суд арестовал имущество матери супруги экс-мэра и других лиц, связанных с ним.