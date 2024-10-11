11 октября, 18:57Происшествия
Суд Москвы арестовал банковские счета экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Мещанский суд Москвы наложил арест на денежные средства, принадлежащие экс-главе Сочи Алексею Копайгородскому, его супруге и аффилированным с ним юридическим лицам, и запретил распоряжаться ими, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.
Бывший мэр Сочи был задержан в ЛНР 25 сентября. Столичный суд отправил Копайгородского под стражу. Его обвинили в совершении преступления по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".
Он будет находиться под арестом до 18 ноября 2024 года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Также столичный суд арестовал имущество матери супруги экс-мэра и других лиц, связанных с ним.