ТАСС: в Баку задержана экс-судья из Краснодара Елена Хахалева

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Бывшую судью из Краснодарского края Елену Хахалеву, ранее объявленную в международный розыск и заочно арестованную российским судом, задержали в Баку, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В свою очередь, газета "Коммерсант" сообщает, что решение относительно экстрадиции Хахалевой будут принимать суды и власти Азербайджана. По информации издания, экс-судья отказалась от добровольного возвращения в РФ, подчеркивая, что ее уголовное преследование в стране является политическим.

Ранее сообщалось, что Хахалева похитила около 1,2 миллиона рублей, получая зарплату по подложным документам. В 2020 году ВККС досрочно лишила ее статуса судьи. Обращение в дисциплинарную комиссию подал председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов. В ходе проверки выяснилось, что женщина за несколько лет прогуляла почти 130 рабочих дней.

В 2017 году Хахалева уже оказывалась в эпицентре скандала, который разгорелся после публикации в интернете видео с шикарной свадьбы ее дочери. На торжестве выступили Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков. По разным оценкам, свадьба обошлась по меньшей мере в 4,5 миллиона рублей.