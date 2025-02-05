Экс-судья Хахалева передана под надзор полиции

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Бакинский апелляционный суд отменил арест бывшему председателю Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой. Прокуратура Хазарского района изменила меру пресечения на полицейский надзор, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

По данным агентства, решение было принято по результатам рассмотрения апелляционной жалобы экс-судьи, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ.

"В настоящее время рассматриваются документы об экстрадиции Е. Хахалевой, поступившие в Генеральную прокуратуру Азербайджана от Генеральной прокуратуры Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Прокуратура назначала Хахалевой арест на 40 суток, чтобы обеспечить проведение правовых процедур, связанных экстрадицией.

Хахалеву, ранее объявленную в международный розыск и заочно арестованную российским судом, задержали в Баку 27 января. По версии СМИ, экс-судья отказалась от добровольного возвращения в РФ, подчеркивая, что ее уголовное преследование в стране является политическим.

По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, однако, обманывая сотрудников, которые заполняли табели учета рабочего времени, незаконно получила почти 1,2 миллиона рублей.

В 2020 году ВККС досрочно лишила ее статуса судьи. Обращение в дисциплинарную комиссию подал председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.

В 2017 году Хахалева уже оказывалась в эпицентре скандала, который разгорелся после публикации в интернете видео с шикарной свадьбы ее дочери. На торжестве выступили Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков. По разным оценкам, свадьба обошлась по меньшей мере в 4,5 миллиона рублей.