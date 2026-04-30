30 апреля, 11:35

Политика

Медведев заявил, что 127 тыс человек заключили контракт с МО РФ с начала года

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

С начала 2026 года 127 тысяч россиян заключили контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы, еще 10 тысяч стали добровольцами. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, документы подписывали как мужчины, так и женщины. Всего в 2025-м в результате всех военных контрактов пришло на службу 450 тысяч граждан РФ.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что комплектование Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту идет с опережением. С его слов, формирование новых подразделений ведется согласно планам. Особое внимание уделяется их подготовке и слаживанию.

При этом в Минобрнауки опровергли информацию об отчислении студентов, заключивших контракт. Полученные жалобы не подтвердились.

Военнослужащие, подписавшие контракт с МО РФ, отправились к местам прохождения службы

