Умер первый исполнитель роли Человека-паука Дэнни Сигрен

Американский актер Дэнни Сигрен скончался в возрасте 81 года. Об этом на сайте Dignity Мemorial рассказала его семья.

"<…> скончался в понедельник, 10 ноября 2025 года. В числе его ярких телевизионные появлений – роль первого Человека-паука в популярном детском шоу "Электрическая компания", – отметили родственники.

Сигрен родился 15 ноября 1943 года в Миннеаполисе. Актер был также известен как кукловод и исполнял роли кукольных персонажей в сериалах "Капитан Кенгуру", "Кто боится оперы" и "Мисс Пич".

Он принимал участие во многих телевизионных проектах, в том числе в шоу для детей "Улица Сезам", где он исполнял роль Большой Птицы.

В последние годы жизни Сигрен активно посещал фестивали поп-культуры.