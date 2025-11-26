Форма поиска по сайту

26 ноября, 16:48

Культура

Умер актер из "Одиннадцати друзей Оушена" Майкл ДеЛано

Кадр из сериала "МакКлауд"; режиссеры – Брюс Кесслер, Расс Мейберри, Лу Антонио; производство – Киностудия "Universal Television"

Американский актер и певец Майкл ДеЛано (настоящее имя – Майкл Эйс Дель Фатти. – Прим. ред.) умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Джин.

По данным СМИ, причиной смерти стал сердечной приступ. Уточняется, что актер скончался в больнице 20 октября 2025 года.

ДеЛано родился 26 ноября 1940 года в американском штате Вирджиния. В 1960-х годах он начал музыкальную карьеру под сценическим именем Key Larson.

Наибольшую известность актеру принесла роль управляющего казино Уолша в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена" и "Двенадцать друзей Оушена". Также он снимался в проектах "Команда "А", "Коммандос", "C.S.I. Место преступления" и других.

