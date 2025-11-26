The Banner: умер автор "Левиафана", художник-абстракционист Тимоти Эпп

Фото: depositphotos/badboydt7

Американский художник-абстракционист Тимоти Эпп скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на The Banner.

По данным издания, причиной смерти художника стало онкологическое заболевание. Дата и место проведения прощальной церемонии на данный момент не уточняются.

Эпп родился в Огайо в 1947 году. Он получил степень бакалавра изящных искусств, а также степень магистра. Его первая персональная выставка состоялась в 1988 году.

В числе наиболее известных работ художника "Аватар", "Левиафан" и "Крестоносец". Кроме того, его работы хранятся в коллекциях разных музеев.

Также Эпп занимался преподаванием, публицистикой и выступал с лекциями. Он был музейным куратором и художественным критиком.