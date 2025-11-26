Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 10:06

Культура
Главная / Новости /

The Banner: умер автор "Левиафана", художник-абстракционист Тимоти Эпп

Умер автор "Левиафана", художник-абстракционист Тимоти Эпп

Фото: depositphotos/badboydt7

Американский художник-абстракционист Тимоти Эпп скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на The Banner.

По данным издания, причиной смерти художника стало онкологическое заболевание. Дата и место проведения прощальной церемонии на данный момент не уточняются.

Эпп родился в Огайо в 1947 году. Он получил степень бакалавра изящных искусств, а также степень магистра. Его первая персональная выставка состоялась в 1988 году.

В числе наиболее известных работ художника "Аватар", "Левиафан" и "Крестоносец". Кроме того, его работы хранятся в коллекциях разных музеев.

Также Эпп занимался преподаванием, публицистикой и выступал с лекциями. Он был музейным куратором и художественным критиком.

Читайте также


культура

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика