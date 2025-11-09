Умер народный художник РФ Павел Никонов

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации, академик и член Президиума РАХ Павел Никонов умер в субботу, 8 ноября, в возрасте 95 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств.

Прощание с живописцем пройдет 12 ноября в Храме священномученика Антипы. Отпевание состоится в 10:30 по адресу: Колымажный переулок, дом 8/4, строение 1, уточняет пресс-служба.

Никонов родился в 1930 году в Москве. Окончил институт имени В. И. Сурикова, где его дипломная работа "Октябрь" была удостоена серебряной медали на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов и золотой медали на Всесоюзной художественной выставке.

Его произведения хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Курской государственной картинной галереи имени А. А. Дейнеки и других музеях России и за рубежом.