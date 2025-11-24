Скончался музыкант группы ABBA Ян Клинг

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Jan Kling

Музыкант группы ABBA Ян Клинг ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Aftonbladet.

Уточняется, что информацию о смерти Клинга подтвердил его сын. Он также отметил, что его отец всегда был увлечен музыкой.

При этом причина смерти музыканта не уточняется.

Клинг играл на флейте, саксофоне и кларнете. В составе группы ABBA он принимал участие в записи альбомов Voulez-vous, The Visitors, Arrival и Super Trouper.

