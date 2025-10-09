Эксперт Политеха Бурмистрова: в Москве можно увидеть четыре малых метеорных потока

Фото: 123RF/erdel99

Октябрьское небо подарит жителям Москвы возможность наблюдать сразу несколько малых метеорных потоков: Дельта-Ауригиды, Южные Тауриды, Эпсилон-Геминиды и Лео-Минориды. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на эксперта Пермского Политеха Евгения Бурмистрова.

По его словам, Дельта-Ауригиды начнут свою активность с 10 по 18 октября, пик ожидается 11-го числа. Источник метеоров расположен в созвездии Возничего. Хотя поток демонстрирует скромную интенсивность – примерно 2 метеора в час – он представляет особый научный интерес. Астрономы пока не нашли его "родителя" – комету или астероид.

Южные Тауриды, которые видимы с конца сентября по ноябрь, достигнут пика в ночь с 12 на 13 октября. Поток известен яркими болидами – крупными обломками комет, вспыхивающими при сгорании ярче Луны. "Родитель" потока – комета 2P/Энке, обращающаяся вокруг Солнца с рекордно коротким периодом в 3,3 года.

По словам Бурмистрова, Южные Тауриды особенно интересны астрофотографам из-за низкой скорости вхождения в атмосферу (около 27 километров в секунду). Они движутся медленно, и их можно зафиксировать на снимках.

"Лучшее время для наблюдений – с 21:00 до 02:00, особенно в ночь с 12 на 13 октября, когда влияние лунного света будет минимальным", – пояснил эксперт.

Эпсилон-Геминиды можно наблюдать с 14 по 27 октября с пиком активности в ночь с 17 на 18 октября – незадолго до новолуния, когда небо будет максимально темным. Поток порожден долгопериодической кометой C/1964 N1 (Икэя). Частицы этой кометы, входя в атмосферу на скорости около 70 километров в секунду, порождают кратковременные, но яркие вспышки.

Лео-Минориды, активные с 13 октября по 3 ноября, достигнут пика 24 октября. Несмотря на низкую фоновую активность (в среднем 2 метеора в час), поток периодически демонстрирует неожиданные всплески, когда его интенсивность увеличивается в разы. Радиант потока расположен в созвездии Малого Льва, а его "родительницей" считается комета C/1739 K1, открытая около 300 лет назад.

"Для любителей астрономии октябрь станет месяцем спокойных, но изящных космических спектаклей. Даже один увиденный метеор – это шанс поймать частицу древней кометы, пролетающей через нашу атмосферу со скоростью десятков километров в секунду", – подчеркнул специалист.

Бурмистров рассказал, что лучшим временем для наблюдений являются темные часы после полуночи, особенно вдали от городских огней. Для фотографирования метеоров рекомендуется использовать штатив и широкоугольный объектив с длительной выдержкой.

Ранее ученые предположили, что черные дыры могут быть источником высокоэнергетических лучей. Специалисты пояснили, что в центре Млечного Пути находится черная дыра Стрелец-А, которая сейчас неактивна и не поглощает звезды из-за нехватки материи поблизости. В отличие от нее, активные черные дыры поглощают массы в несколько раз больше солнечной ежегодно.