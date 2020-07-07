Градус повышен. Как спастись от аномальной жары в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичей предупредили об аномальной жаре 7 июля. Температура воздуха поднимется до 31–33 градусов в Москве и до 34 по области.

Из-за жаркой погоды в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра РФ, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Специалисты предупреждают, что жаркая погода может быть потенциально опасна для метеочувствительных людей. В частности, возможны проявления обострений сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронической кислородной недостаточности. В этой связи синоптики советуют воздержаться от длительного пребывания на солнце.

Укрыться от жары можно в комнатах прохлады. Специальные зоны с кулерами и кондиционерами открыли на базе территориальных ЦСО.

В электричках Москвы и Подмосковья организовали бесплатную раздачу питьевой воды. ЦППК обеспечит пассажиров прохладным напитком на головных вокзалах столицы и на крупных станциях: сотрудники предоставляют ее всем желающим бесплатно в дни, когда температура достигает предельных отметок для летнего периода – от 28 градусов.

Как спастись от жары

Чтобы спастись от аномальной жары, врач Татьяна Романенко посоветовала пить теплый или горячий зеленый чай. Она подчеркнула, что холодные напитки плохо утоляют жажду, не способствуют улучшению теплообмена и повышают риск развития простудных заболеваний.

Специалист также напомнила о необходимости ежедневно выпивать достаточное количество чистой воды. Питание же должно быть низкокалорийным, предпочтение стоит отдать овощам и фруктам. Такое питание снизит нагрузку на организм, чтобы он затрачивал меньшее количество энергии на переваривание пищи, а направил ее на улучшение теплообмена.

Врач отметила, что душ можно принимать сколько угодно, но только если вода будет комнатной температуры или просто прохладной. Она не рекомендует обливаться холодной водой. По ее словам, это может привести к простудным заболеваниям.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников говорит, что в жару лучше принимать умеренно прохладный душ или делать прохладные компрессы для лица и головы.

Также специалист посоветовал ополаскивать лицо прохладной водой, регулярно проветривать помещения, включать вентиляторы и кондиционеры. При этом Тяжельников подчеркнул, что нужно избегать перепадов температур.

Кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала, что гипертоникам – людям с повышенным давлением – стоит снизить потребление кофе. По мнению врача, рекомендуется выпивать не более четырех эспрессо в день. Соответственно если у человека повышенное давление, то ему стоит сократить это количество до двух чашек минимум.

Обратная ситуация обстоит с гипотониками, страдающими пониженным давлением. Им, по словам врача, кофеин пойдет только на пользу. Также Уразова обратила внимание на необходимость потребления соли в достаточных количествах.

"Утро": 30-градусная жара придет в Москву

Как спасти обгоревшую на солнце кожу

Доктор медицинских наук, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, что при солнечном ожоге в первую очередь нужно умыться, чтобы смыть пот и загрязнения, затем нанести успокаивающий крем.

По ее словам, это должны быть аптечные средства, содержащие бепантен или другие успокаивавшие и увлажняющие ингредиенты. Нельзя использовать спиртовые, и масляные средства. Это должны быть не жирные кремы, а легкие эмульсии. Наносить крем необходимо каждые 3–5 часов.

Если под рукой не оказалось специальных средств, можно нанести какой-нибудь кисломолочный продукт. Жабоева добавила, что из подручных средств лучше всего подойдут сливки.