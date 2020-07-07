Пассажирам электричек в Москве и Подмосковье раздадут воду из-за жары

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Бесплатную раздачу питьевой воды из-за наступающей жары организуют в электричках Москвы и Подмосковья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В компании уточнили, что будут раздавать воду во вторник, 7 июля.

"ЦППК обеспечит сегодня пассажиров питьевой водой на головных вокзалах столицы и на крупных станциях: сотрудники предоставляют ее всем желающим бесплатно в дни, когда температура достигает предельных отметок для летнего периода – от 28 градусов", – подтвердили в пресс-службе компании.

Там добавили, что с начала июня из-за аномально высокой температуры пассажиры электропоездов безвозмездно получили порядка 3 тонн воды.

Ранее стало известно, что в Москве и области 7 июля ожидается жара до 31 градуса. Синоптики посоветовали горожанам воздержаться от длительного пребывания на солнце.

На 6 и 7 июля в столице был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение остается актуальным в период с 11:00 до 16:00 вторника.