Москвичей предупредили о дожде с градом и сильном ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник в столичном регионе существует высокая вероятность града, шквала и сильных дождей. Об этом сообщил на своей странице в Instagram ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, поэтому ожидается переменная облачность. Вечером ливни, грозы, местами сильные, высокая вероятность града, шквала, смерча", – рассказал Тишковец.

Метеоролог добавил, что ветер во вторник будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду, при грозе его порывы могут доходить до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 30–32 градусов. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве и Подмосковье 7 июля ожидается жара до 31 градуса. Специалисты предупреждают, что жаркая погода может быть потенциально опасна для метеочувствительных людей.

В частности, возможны проявления обострений сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронической кислородной недостаточности. В этой связи синоптики советуют воздержаться от длительного пребывания на солнце.

В Роспотребнадзоре рекомендовали во время жаркой погоды свести к минимуму пребывание на улице и физические нагрузки. Также в ведомстве предупредили о необходимости ограничить использование общественного транспорта. Лучше всего совершить поездку утром или вечером, когда на улице не так жарко.

